WTA 500 Adelaide: ritiro di Vondrousova dal torneo: il motivo e cosa succede con le scommesse

Marketa Vondrousova non giocherà il match di secondo turno contro Kimberly Biller Al WTA 500 di Adelaide. La tennista ceca reduce dalla vittoria nel primo turno contro Samsonova per 6-1 4-6 6-2, non scenderà in campo per il suo match contro l’australiana wild card Birrell. La tennista di casa passa il turno e aspetterà la vincente del match tra Kasaktina e Cristian.
RITIRO VONDROUSOVA, COSA CAMBIA PER LE SCOMMESSE?
Cosa succede per chi avevo giocato sulla partita? Per quel che riguarda le scommesse, dato che non si è giocato neppure un punto, la partita viene considerata nulla (VOID). Dunque se si trattava di una giocata singola i soldi verranno rimborsati; qualora fosse stata invece inserita in una multipla verrà rimossa la quota di questo incontro.