Challenger Tigre 2: Dedura-Palomero si ferma ad un passo dalla finale

Settimana di altissimo livello per Diego Dedura-Palomero al Challenger di Tigre 2, dove il classe 2008 diventa il primo nato in quell’anno a spingersi fino a una semifinale nel circuito. La sua corsa si interrompe soltanto contro Miguel Damas, che lo supera 6-4 4-6 7-5 al termine di una sfida intensa e giocata punto a punto fino alle battute finali del terzo set.

Nel Challenger argentino Dedura-Palomero era partito dalle qualificazioni, superando Nicolas Zanellato e Lucio Ratti per conquistare il tabellone principale. Una volta dentro, ha alzato progressivamente il livello, eliminando Guy Den Ouden, poi Juan Manuel La Serna e centrando il successo più significativo contro Juan Pablo Varillas nei quarti di finale.

La sconfitta in semifinale non toglie nulla a una settimana che lo proietta fino alla posizione 291 del ranking live ATP. Per un diciassettenne è un segnale fortissimo: continuità, solidità mentale e capacità di reggere più partite di alto livello in pochi giorni. A Tigre non è arrivata la finale, ma è arrivata la conferma che il suo percorso tra i professionisti sta accelerando con decisione.