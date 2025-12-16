Musetti, netta sconfitta in esibizione a Caen: contro Gaston vince appena due game

Hugo Gaston batte Lorenzo Musetti con un netto 6-2 6-0 e si assicura un posto in finale nell’Open de Caen 2025, torneo d’esibizione di scena in Normandia. Il francese se la vedrà contro il connazionale Quentin Halys, numero 91 del ranking, uscito vittorioso per 7-6(7) 1-6 6-3 dal match con lo spagnolo Davidovich Fokina.

La partita

L’inizio di primo set sembrava piuttosto combattuto, ma già al terzo game il transalpino ha ottenuto il break con cui si è portato sul 2-1. Un altro break ha poi segnato la fine del parziale. La seconda frazione è stata invece un monologo di Gaston, il quale con sei game consecutivi ha ottenuto set e match.

Il risultato è indubbiamente severo, ma va preso con le pinze. Per Musetti si trattava del primo match dopo oltre un mese e soprattutto dopo la nascita del secondogenito Leandro, che inevitabilmente gli ha portato via molte energie. Per il carrarino l’obiettivo è continuare a lavorare – sotto lo sguardo di coach Simone Tartarini e della new entry del team, José Perlas – per farsi trovare pronto per l’Australian Open.