Al via in India la World Tennis League: tra i protagonisti Medvedev e Badosa

Tutto pronto per la World Tennis League, torneo misto a squadre che prenderà il via mercoledì 17 dicembre e si concluderà sabato 20. L’evento d’esibizione, che si disputa dal 2022, quest’anno cambierà ulteriormente sede: se nella prima edizione si è svolto a Dubai e nelle due successive ad Abu Dhabi, la nuova meta prescelta è Bangalore, in India.

La novità della competizione è la partecipazione di un giocatore e di una giocatrice indiani per ogni squadra. La formula prevede che per ogni incontro si giochino tre sfide, uno di singolare maschile, uno di singolare femminile e uno di doppio misto. Il girone unico all’italiana, composto da quattro team, vedrà scontrarsi in finale per il titolo le prime due classificate. Nella passata edizione sono stati i Falcons a trionfare grazie a Elena Rybakina, Andrey Rublev, Denis Shapovalov, in corsa per il bis, e Caroline Garcia.

La composizione delle quattro squadre

Falcons – Daniil Medvedev, Magda Linette, Rohan Bopanna e Sahaja Yamalapalli

– Daniil Medvedev, Magda Linette, Rohan Bopanna e Sahaja Yamalapalli Kites – Nick Kyrgios, Marta Kostyuk, Dhakshineswar Suresh e Ankita Raina

– Nick Kyrgios, Marta Kostyuk, Dhakshineswar Suresh e Ankita Raina Eagles – Gael Monfils, Paula Badosa, Sumit Nagal e Shrivalli Bhamidipaty

– Gael Monfils, Paula Badosa, Sumit Nagal e Shrivalli Bhamidipaty Hawks – Denis Shapovalov, Elina Svitolina, Yuki Bhambri e Maaya Rajeshwaran

Dove vedere il torneo in tv

La World Tennis League sarà trasmessa in diretta tv su SuperTennis e in streaming su SuperTenniX.