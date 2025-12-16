Il tennis domina Wikipedia nel 2025: Sinner in vetta, Alcaraz testimonia la sana rivalità

Il 2025, almeno dal punto di vista delle ricerche online, parla sempre più la lingua del tennis. Lo confermano i dati diffusi da Wikimedia Italia: nella classifica delle dieci voci più visitate su Wikipedia in italiano nell’anno che sta per concludersi, il tennis conquista due posizioni di assoluto rilievo, con Jannik Sinner al primo posto assoluto e Carlos Alcaraz all’ottava posizione.

I NUMERI

Numeri che raccontano molto più di una semplice curiosità digitale. Con 3.877.370 visite, Sinner è per il secondo anno consecutivo la voce più cercata sull’enciclopedia online in lingua italiana, davanti a figure centrali dell’attualità mondiale come Papa Francesco e il suo successore Papa Leone XIV. Un dato che certifica, una volta di più, quanto il numero uno del tennis italiano sia diventato un riferimento non solo sportivo, ma culturale e mediatico.

Accanto a lui, in classifica, compare anche Carlos Alcaraz, con 1.826.086 visite, all’ottavo posto. Un dato tutt’altro che secondario, soprattutto se letto in chiave italiana. La presenza dello spagnolo tra le voci più cercate nel nostro Paese è il riflesso diretto di una rivalità che ha già assunto contorni storici. Sinner e Alcaraz non sono soltanto i due volti del presente e del futuro del tennis mondiale: sono un duello capace di catalizzare l’attenzione del pubblico, di accendere dibattiti, di spingere gli appassionati, e non solo, a informarsi, confrontare, approfondire.

Il fatto che entrambi rientrino nella Top 10 delle ricerche italiane racconta un’altra verità significativa: il tennis è tornato centrale nel racconto sportivo del Paese. Non più fenomeno di nicchia o legato esclusivamente ai grandi eventi, ma presenza quotidiana, costante, capace di convivere, e in certi casi superare, temi di attualità, spettacolo e cronaca.

LA FORZA MEDIATICA DI SINNER

Sinner non è più soltanto il volto di una generazione vincente: è una presenza costante nell’immaginario collettivo degli italiani. I suoi successi, la continuità ai massimi livelli e il modo in cui rappresenta il Paese nel mondo hanno trasformato il suo nome in un punto di accesso privilegiato per chi cerca informazioni, approfondimenti, storie. Wikipedia diventa così lo specchio di un fenomeno che va oltre il campo da tennis: Sinner è ormai un simbolo nazionale, capace di attirare attenzione trasversale, anche da parte di chi non segue abitualmente questo sport.

In un anno segnato da interessi eterogenei, tra musica, spiritualità e true crime, il tennis riesce a ritagliarsi uno spazio dominante. Merito di protagonisti che non solo vincono, ma sanno anche generare narrazione, identificazione, curiosità. Sinner guida questo movimento con forza e continuità; Alcaraz ne è l’antagonista perfetto, riconosciuto e seguito anche oltre i confini nazionali.

I numeri non nascono dal caso, ma arrivano da un’analisi ufficiale. I dati sono stati diffusi da Wikimedia Italia, l’associazione che promuove la conoscenza libera e sostiene Wikipedia nel nostro Paese, e sono aggiornati a novembre 2025.