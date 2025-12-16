Entry List Wta Adelaide 2026: partecipanti ed italiane presenti

Entry List

L’entry list e i partecipanti del torneo Wta 500 di Adelaide 2026, in programma dal 12 al 17 gennaio sui campi in cemento. Madison Keys, la detentrice del titolo dell’Australian Open, scalderà i motori ad Adelaide pochi giorni prima della partenza dello Slam inaugurale della stagione. Tabellone che si preannuncia come sempre di alto livello, con tante top-20 al via. Di seguito l’entry list completa dell’edizione 2026 del torneo Wta 500 di Adelaide.

1. 6 Jessica Pegula USA
2. 7 Madison Keys USA
3. 9 Mirra Andreeva
4. 10 Ekaterina Alexandrova
5. 11 Belinda Bencic SUI
6. 12 Clara Tauson DNK
7. 13 Linda Noskova CZE
8. 15 Emma Navarro USA
9. 17 Liudmila Samsonova
10. 18 Victoria Mboko CAN
11. 18 SR Marketa Vondrousova CZE
12. 21 Diana Shnaider
13. 22 Leylah Fernandez CAN
14. 23 Jelena Ostapenko LVA
15. 25 Paula Badosa ESP
16. 26 Marta Kostyuk UKR
17. 27 Dayana Yastremska UKR
18. 28 Sofia Kenin USA
19. 30 SR Beatriz Haddad Maia BRA

