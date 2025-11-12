Entry list e partecipanti United Cup 2026: tutti i giocatori e le giocatrici delle 18 squadre

L’entry list della United Cup 2026, evento a squadre come da tradizione in programma durante la prima settimana dell’anno (dal 2 all’11 gennaio). L’Italia si presenta al via con le stesse punte di diamante dello scorso anno, ovvero Jasmine Paolini e Flavio Cobolli. In più, la collaudatissima coppia di misto composta da Andrea Vavassori e Sara Errani. Faranno parte della squadra anche Andrea Pellegrino e Nuria Brancaccio. Vale la pena ricordare che per questa competizione non ci sono convocazioni, ma sono gli atleti ad iscriversi scegliendo questo torneo piuttosto che un altro. Ecco di seguito tutte e 18 le squadre al via con l’entry list completa dei giocatori e delle giocatrici.

ENTRY LIST UNITED CUP 2026

STATI UNITI

ATP: Taylor Fritz (6), Mackenzie McDonald (113), Christian Harrison (D15)

WTA: Coco Gauff (3), Varvara Lepchenko (154), Nicole Melichar-Martinez (D18)

CANADA

ATP: Felix Auger-Aliassime (8), Alexis Galarneau (189), Cleeve Harper (D85)

WTA: Victoria Mboko (18), Kayla Cross (241), Gabriela Dabrowski (D10)

ITALIA

ATP: Flavio Cobolli (22), Andrea Pellegrino (140), Andrea Vavassori (D14)

WTA: Jasmine Paolini (8), Nuria Brancaccio (152), Sara Errani (D3)

AUSTRALIA

ATP: Alex De Minaur (7), Jason Kubler (190), John-Patrick Smith (D45)

WTA: Maya Joint (32), Maddison Inglis (175), Storm Hunter (D3 PR)

GRAN BRETAGNA

ATP: Jack Draper (10), Billy Harris (124), Lloyd Glasspool (D1)

WTA: Emma Raducanu (29), Mingge Xu (257), Olivia Nicholls (D26)

GERMANIA

ATP: Alexander Zverev (3), Patrick Zahraj (246), Kevin Krawietz (D11)

WTA: Eva Lys (40), Laura Siegemund (D46), Mina Hodzic (D465)

BELGIO

ATP: Zizou Bergs (43), Kimmer Coppejans (205), Sander Gille (D49)

WTA: Elise Mertens (20), Greet Minnen (12), Lara Salden (D110 P)

FRANCIA

ATP: Arthur Rinderknech (29), Geoffrey Blancanaeau (254), Edouard Roger-Vasselin (D17)

WTA: Lois Boisson (36), Leolia Jeanjean (106), Tintsoa Rakotomanga Rajaonah (123)

POLONIA

ATP: Hubert Hurkacz (46 PR), Daniel Michalski (257), Jan Zielinski (D34)

WTA: Iga Swiatek (2), Katarzyna Kawa (124), Katarzyna Piter (D59)

SPAGNA

ATP: Jaume Munar (36), Carlos Tabrner (104), Inigo Cervantes (D103)

WTA: Jessica Bouzas-Maneiro (42), Andrea Lazaro Garcia (182), Yvonne Cavalle-Reimers (D107)

REPUBBLICA CECA

ATP: Jakub Mensik (19), Dalibor Svrcina (86), Adam Pavlasek (D53)

WTA: Barbora Krejcikova (10 PR), Linda Fruhvirtova (137), Miriam Skoch (D66)

GRECIA

ATP: Stefanos Tsitsipas (34), Stefanos Sakellaridis (276), Petros Tsitsipas (D219)

WTA: Maria Sakkari (52), Despina Papamichail (172), Sapfo Sakellaridi (D143)

GIAPPONE

ATP: Shintaro Mochizuki (92), Yasutaka Uchiyama (306)

WTA: Naomi Osaka (16), Nao Hibino (186)

ARGENTINA

ATP: Sebastian Baez (45), Marco Trungelliti (136), Guido Andreozzi (D33)

WTA: Solana Sierra (66), Maria Lourdes Carle (128), Nicole Fossa Huergo (D110)

OLANDA

ATP: Tallon Griekspoor (25), Guy Den Ouden (161), David Pel (D29)

WTA: Suzan Lamens (87), Eva Vedder (235), Demi Schuurs (D21)

SVIZZERA

ATP: Stan Wawrinka (157), Jakub Paul (328), Luca Castelnuovo (402)

WTA: Belinda Bencic (11), Celine Naef (266), Naima Karamoko (D155)

NORVEGIA

ATP: Casper Ruud (12), Viktor Durasovic (243)

WTA: Malene Helgo (478), Astrid Brune Olsen (804), Ulrikke Eikeri (D38)

CINA

ATP: Zhizhen Zhang (60 PR), Rigele Tee (663), Aoran Wang (D247)

WTA: Zhu Lin (50 PR), Xiaodi You (285)