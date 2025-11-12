Entry list e partecipanti United Cup 2026: tutti i giocatori e le giocatrici delle 18 squadre

L’entry list della United Cup 2026, evento a squadre come da tradizione in programma durante la prima settimana dell’anno (dal 2 all’11 gennaio). L’Italia si presenta al via con le stesse punte di diamante dello scorso anno, ovvero Jasmine Paolini e Flavio Cobolli. In più, la collaudatissima coppia di misto composta da Andrea Vavassori e Sara Errani. Faranno parte della squadra anche Andrea Pellegrino e Nuria Brancaccio. Vale la pena ricordare che per questa competizione non ci sono convocazioni, ma sono gli atleti ad iscriversi scegliendo questo torneo piuttosto che un altro. Ecco di seguito tutte e 18 le squadre al via con l’entry list completa dei giocatori e delle giocatrici.
ENTRY LIST UNITED CUP 2026
STATI UNITI
ATP: Taylor Fritz (6), Mackenzie McDonald (113), Christian Harrison (D15)
WTA: Coco Gauff (3), Varvara Lepchenko (154), Nicole Melichar-Martinez (D18)
CANADA
ATP: Felix Auger-Aliassime (8), Alexis Galarneau (189), Cleeve Harper (D85)
WTA: Victoria Mboko (18), Kayla Cross (241), Gabriela Dabrowski (D10)
ITALIA
ATP: Flavio Cobolli (22), Andrea Pellegrino (140), Andrea Vavassori (D14)
WTA: Jasmine Paolini (8), Nuria Brancaccio (152), Sara Errani (D3)
AUSTRALIA
ATP: Alex De Minaur (7), Jason Kubler (190), John-Patrick Smith (D45)
WTA: Maya Joint (32), Maddison Inglis (175), Storm Hunter (D3 PR)
GRAN BRETAGNA
ATP: Jack Draper (10), Billy Harris (124), Lloyd Glasspool (D1)
WTA: Emma Raducanu (29), Mingge Xu (257), Olivia Nicholls (D26)
GERMANIA
ATP: Alexander Zverev (3), Patrick Zahraj (246), Kevin Krawietz (D11)
WTA: Eva Lys (40), Laura Siegemund (D46), Mina Hodzic (D465)
BELGIO
ATP: Zizou Bergs (43), Kimmer Coppejans (205), Sander Gille (D49)
WTA: Elise Mertens (20), Greet Minnen (12), Lara Salden (D110 P)
FRANCIA
ATP: Arthur Rinderknech (29), Geoffrey Blancanaeau (254), Edouard Roger-Vasselin (D17)
WTA: Lois Boisson (36), Leolia Jeanjean (106), Tintsoa Rakotomanga Rajaonah (123)
POLONIA
ATP: Hubert Hurkacz (46 PR), Daniel Michalski (257), Jan Zielinski (D34)
WTA: Iga Swiatek (2), Katarzyna Kawa (124), Katarzyna Piter (D59)
SPAGNA
ATP: Jaume Munar (36), Carlos Tabrner (104), Inigo Cervantes (D103)
WTA: Jessica Bouzas-Maneiro (42), Andrea Lazaro Garcia (182), Yvonne Cavalle-Reimers (D107)
REPUBBLICA CECA
ATP: Jakub Mensik (19), Dalibor Svrcina (86), Adam Pavlasek (D53)
WTA: Barbora Krejcikova (10 PR), Linda Fruhvirtova (137), Miriam Skoch (D66)
GRECIA
ATP: Stefanos Tsitsipas (34), Stefanos Sakellaridis (276), Petros Tsitsipas (D219)
WTA: Maria Sakkari (52), Despina Papamichail (172), Sapfo Sakellaridi (D143)
GIAPPONE
ATP: Shintaro Mochizuki (92), Yasutaka Uchiyama (306)
WTA: Naomi Osaka (16), Nao Hibino (186)
ARGENTINA
ATP: Sebastian Baez (45), Marco Trungelliti (136), Guido Andreozzi (D33)
WTA: Solana Sierra (66), Maria Lourdes Carle (128), Nicole Fossa Huergo (D110)
OLANDA
ATP: Tallon Griekspoor (25), Guy Den Ouden (161), David Pel (D29)
WTA: Suzan Lamens (87), Eva Vedder (235), Demi Schuurs (D21)
SVIZZERA
ATP: Stan Wawrinka (157), Jakub Paul (328), Luca Castelnuovo (402)
WTA: Belinda Bencic (11), Celine Naef (266), Naima Karamoko (D155)
NORVEGIA
ATP: Casper Ruud (12), Viktor Durasovic (243)
WTA: Malene Helgo (478), Astrid Brune Olsen (804), Ulrikke Eikeri (D38)
CINA
ATP: Zhizhen Zhang (60 PR), Rigele Tee (663), Aoran Wang (D247)
WTA: Zhu Lin (50 PR), Xiaodi You (285)