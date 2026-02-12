ATP 250 Buenos Aires 2026: Luciano Darderi domina Barrios Vera e vola ai quarti

Parte con il piede giusto la tournée sudamericana di Luciano Darderi. All’ATP 250 di Buenos Aires 2026 l’azzurro supera in poco 1 ora e 20 minuti Tomas Barrios Vera con il punteggio di 6-1 6-3, centrando così l’accesso ai quarti di finale della prima tappa sul rosso latinoamericano.

Un match sempre in controllo per l’italo-argentino, che fin dai primi giochi ha fatto valere solidità, ritmo e una differenza evidente in termini di intensità e qualità di palla. Si interrompe invece il percorso del cileno, che al primo turno aveva beneficiato del ritiro di Thiago Seyboth Wild.

LA PARTITA

L’equilibrio si spezza già nel secondo game, quando Darderi trova il break a zero che indirizza immediatamente il set. In pochi minuti l’azzurro vola sul 3-0, spingendo con il dritto e comandando gli scambi da fondo. Il cileno fatica a reggere il ritmo e cede nuovamente il servizio, spedendo Darderi sul 5-0 in meno di mezz’ora di gioco. Barrios Vera ha il merito di annullare tre set point ed evitare il “bagel”, ma nel game successivo Luciano chiude senza esitazioni il primo parziale per 6-1.

Anche nel secondo set l’inerzia non cambia: break immediato in apertura, pressione costante e scambi sempre gestiti dall’azzurro. La differenza di classifica e peso di palla si sente, eccome. Un secondo break nel quinto game lo lancia sul 4-1, lì Darderi subisce un piccolo calo di attenzione e per la prima volta nel match perde il servizio, ma poco dopo torna ad amministrare con continuità e chiude per 6-3.