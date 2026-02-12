WTA 1000 Doha 2026: Errani/Paolini in semifinale, battute in tre set Bucsa/Melichar-Martinez

Il duo composto da Sara Errani e Jasmine Paolini supera Cristina Bucsa e Nicole Melichar-Martinez 6-2 1-6 10-3 in un’ora e undici minuti di gioco nel WTA 1000 di Doha. Dopo un primo parziale di controllo, le azzurre hanno diversi problemi nel secondo. Nel tie-break decisivo, grazie alla maggiore esperienza, ottengono il passaggio al turno successivo.

Così facendo, la coppia italiana accede alle semifinali, dove affronterà la vincente della sfida tra Su-Wei Hsieh/Jelena Ostapenko e Tereza Mihalikova/Olivia Nicholls, ponendosi definitivamente alle spalle la delusione riguardo il primo Major dell’anno.

LA PARTITA

Nel primo set l’equilibrio è rotto dalla coppia numero uno del seeding, che nel corso del quarto gioco strappa il servizio alle avversarie. Una timida reazione del duo spagnolo-americano nel game successivo non sortisce alcun effetto. Con un secondo break sul finire del parziale Errani/Paolini ottengono il primo set.

Cambia radicalmente la partita nel secondo set dove, dopo il gioco di apertura, Bucsa/Melichar-Martinez conquistano sei game consecutivi e il parziale.

Nel super tie-break si susseguono numerosi mini break nei primi punti, ma, dopo aver preso il controllo della situazione, la coppia italiana chiude in scioltezza per 10-3.