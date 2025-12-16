Australian Open 2026: assegnate le prime wild card, ci sono Rakotomanga e Jacquet

Si avvicinano sempre di più gli Australian Open 2026. Sono state svelate alcune wild card per il tabellone principale del primo Slam della stagione, in programma dal 18 gennaio all’1 febbraio. Gli Australian Open sono il Major che mette a disposizione wild card per altre federazioni. A inizio novembre si sono disputati i play-off riservati alle federazioni asiatiche, un mini torneo che ha visto vincitori e destinatari della wild card Bu Yunchaokete e Zarina Diyas. Per quanto riguarda la wild card messa a disposizione della federazione americana, a spuntarla sono stati i vincitori della Race to Australia, una classifica che prende in considerazione tutti i tornei Challenger disputati dai giocatori statunitensi nel periodo successivo agli US Open, Patrick Kypson ed Elizabeth Mandlik.

Diverso, invece, il criterio adottato dalla federazione francese, che ha potuto scegliere direttamente i propri due nominativi: la scelta è ricaduta su Rakotomanga Rajaonah e Kyrian Jacquet, i primi due giocatori francesi esclusi dal cut-off degli Australian Open in base alla classifica. Questo scambio di wild card rientra in un accordo formale e reciproco attivo dal 2009 (con l’eccezione di Wimbledon, che utilizza un sistema differente). L’intesa crea un meccanismo di collaborazione tra le principali organizzazioni tennistiche, favorendo la partecipazione internazionale e mitigando il “protezionismo” locale. In sintesi, lo scambio rappresenta uno strumento che bilancia gli interessi nazionali con l’esigenza di una rappresentanza globale e con lo sviluppo del talento su scala mondiale.