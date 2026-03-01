ATP 500 Acapulco 2026: Trionfo Cobolli, Tiafoe ko e ingresso tra i primi 15

Flavio Cobolli batte Frances Tiafoe nell’ultimo atto dell’ATP 500 di Acapulco 2026 con il punteggio di 7-6(4) 6-4 in 2 ore e 10 minuti di gioco. Terzo titolo in carriera a livello ATP per il romano dopo i trionfi dello scorso anno sulla terra rossa dei 500 di Bucarest e Amburgo. Si tratta, dunque, del primo trionfo sul cemento per il nuovo numero 15 del mondo, senza considerare la Coppa Davis 2025. Flavio gioca una partita praticamente perfetta, condita da 10 ace e solamente tre palle break concesse, tutte nell’ottavo game del secondo set.

Vittoria fondamentale per l’azzurro dopo un inizio di stagione complicato: 3 primi turni di fila all’Australian Open (complici i problemi di stomaco), al 250 di Montpellier e al 500 di Dallas. L’obiettivo, adesso, è proseguire sulle ali dell’entusiasmo in vista del prossimo Indian Wells – in programma dal 4 al 14 marzo -, torneo in cui Flavio non è mai riuscito a superare il primo turno.

LA FINALE COBOLLI-TIAFOE

Nel primo set i giocatori servono in maniera eccellente. L’unica chance di break se la conquista l’azzurro nel secondo game, ma il numero 28 del mondo si fa trovare pronto e la annulla prima di vincere il gioco ai vantaggi. Il parziale si decide al tie-break in cui, sul punteggio di 4-4, la testa di serie numero 5 accelera: vince 3 punti consecutivi e si porta a casa il primo set con il punteggio di 7-6(4).

Nel secondo set è ancora Cobolli a conquistarsi una palla break: questa volta, l’italiano capitalizza e si porta in vantaggio per 3-2. Nel settimo game Tiafoe è costretto ad annullare altre due chance di break, ma nel game successivo, alla terza palla break, strappa il servizio all’avversario per la prima volta nell’incontro. La risposta del classe 2002 romano arriva subito: controbreak immediato e vantaggio sul 5-4. Nel decimo game l’azzurro non trema, chiude 7-6 6-4 e trionfa sul cemento messicano di Acapulco.