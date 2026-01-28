Challenger Manama 2026: avanzano Bellucci e Travaglia

Mattia Bellucci e Stefano Travaglia vincono i rispettivi match di primo turno e avanzano Challenger 125 di Manama, in Bahrain. Il primo ha superato con un doppio 6-4 il turco Yanki Erel in un’ora e venticinque minuti, mentre il secondo ha avuto la meglio sulla testa di serie n.8 Shintaro Mochizuki 6-3 7-6(1) in un’ora e quarantotto minuti di gioco. Al prossimo turno il numero 75 del mondo affronterà uno tra Maxim Mrva e Edas Butvilas; il trentaquattrenne di Ascoli Piceno, invece, sfiderà Coleman Wong.

Le partite

Bellucci parte subito bene e nel terzo gioco trova il break. I turni di servizio del classe 2001 non sono troppo agevoli, ma riesce comunque ad ottenere il primo set.

Il secondo parziale prosegue sullo stesso spartito e, proprio come nel primo set, trova il break nel terzo game. Tappa cruciale è il game subito dopo, dove il ventiquattrenne lombardo resiste in un turno in battuta complicato deciso ai vantaggi. In chiusura di match, l’italiano annulla due palle break e con quattro punti consecutivi porta a casa la partita.

Travaglia inizia in maniera molto decisa, due occasioni per strappare il servizio nel primo game del match e il break nel turno successivo in risposta. Conduce senza problemi il parziale fino al 4-3 dove annulla due palle del controbreak. Nel nono gioco ottiene un altro break e chiude il primo parziale. Il secondo set non vede particolari scossoni fino a che si arriva sul dodicesimo gioco dove il numero 187 del mondo annulla due palle break. Il tie break è un monologo dell’azzurro che chiude sul punteggio di 7-1.

Eliminato Arnaboldi a Quimper

Si è conclusa dopo appena un turno l’avventura di Federico Arnaboldi al Challenger di Quimper. L’italiano è uscito sconfitto per mano di Titouan Droguet che ha vinto 7-5 6-4 in un’ora e diciassette minuti.

Il primo set si è giocato sul filo del rasoio con una sola palla break, a favore del francese, fino al cinque pari; nel game successivo Arnaboldi ha ceduto il turno di battuta e il numero 150 del mondo ha chiuso per il primo parziale.

Nel secondo set Droguet ha indirizzato subito l’andamento del parziale, ottenendo il break nel primo gioco. Nonostante qualche piccola sbavatura, il transalpino è rimasto quasi perfetto al servizio ed ha ottenuto il pass per gli ottavi di finale.

Al prossimo turno se la vedrà con lo statunitense Aleksandar Kovacevic, uscito vincitore nel match contro un altro francese, Clement Tabur.