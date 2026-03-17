Qualificazioni Masters 1000 Miami 2026: Bellucci al turno decisivo

La prima giornata di qualificazioni del Miami Open 2026 ha regalato subito spunti interessanti e qualche sorpresa, con la pioggia che ha però costretto gli organizzatori a interrompere il programma lasciando ancora due incontri di primo turno da completare.

Tra i protagonisti Mattia Bellucci, reduce dalla finale raggiunta nel Challenger di Cap Cana, che ha confermato il buon momento di forma imponendosi con autorità su Nicolás Jarry. L’azzurro ha dominato la sfida con il punteggio di 6-3 6-1, mostrando solidità da fondo e grande fiducia nei momenti chiave del match.

Per il cileno continua invece un periodo estremamente complicato. Jarry non riesce infatti a interrompere il proprio digiuno di vittorie: l’ultima risale al 4 luglio a Wimbledon contro João Fonseca, dopodiché sono arrivate tredici sconfitte consecutive, una striscia negativa che ne fotografa le attuali difficoltà del finalista degli internazionali di Roma 2024.

Non è andata altrettanto bene all’altro italiano impegnato nel tabellone cadetto. Francesco Maestrelli avrebbe dovuto affrontare il giapponese Watanuki, ma poco prima del match è arrivato il ritiro del nipponico. Al suo posto è entrato come alternate l’americano Murphy Cassone. Il cambio di avversario non ha sorriso al tennista italiano: Cassone si è imposto 7-6(1) 6-4, sfruttando un tie-break dominato nel primo set e mantenendo poi il controllo anche nella seconda frazione.

Sarà proprio Cassone l’avversario di Bellucci nel prossimo turno, in una sfida che metterà in palio l’accesso al tabellone principale del torneo. La giornata, come detto, non si è però conclusa regolarmente. La pioggia caduta su Miami ha costretto alla sospensione del programma, lasciando ancora due incontri di primo turno da terminare, che verranno recuperati alla ripresa delle qualificazioni.