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WTA 1000 Madrid 2026, Andreeva: “Salute mentale fondamentale, capisco chi prende una pausa”

Luca Innocenti
By Luca Innocenti
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Mirra Andreeva
W&S Open Cincinnati 2024 Mirra Andreeva (RUS) Photo © Ray Giubilo

Mirra Andreeva alla vigilia del WTA 1000 di Madrid 2026 ha toccato uno dei temi legati al tennis che ciclicamente tornano in auge, quello della salute mentale. La classe 2007 è reduce da un buon momento culminato nella vittoria del WTA 500 di Linz, quinto titolo della carriera. A proposito della carriera, la russa ha detto: “Io non ho ancora passato moltissimi anni nel Tour, quindi per me lo stress e la lontananza da casa non sono un grosso problema“. 

Al tempo stesso però, la numero 10 del ranking ha detto: “La salute mentale è molto importante, questo sport ti mette veramente a dura prova anche perché ti costringe a passare moltissimo tempo lontano dai tuoi cari“. Andreeva, a proposito della salute mentale, ha mostrato empatia per i colleghi e le colleghe che necessitano di staccare, dicendo: “Capisco i sacrifici e certamente comprendo chi necessita di una pausa“. Sono infatti diversi i casi di tennisti che hanno avuto problemi legati a questo delicato aspetto, come quello di Emil Ruusuvuori che non ha nascosto di aver attraversato una brutta depressione.

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