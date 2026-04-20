Masters 1000 Madrid 2026: Draper si ritira, uscirà dalla Top 40

Nuovi guai fisici per Jack Draper che si ritira dal Masters 1000 di Madrid 2026 ancor prima di scendere in campo. Il classe 2001 aveva già alzato bandiera bianca durante il primo turno dell’ATP 500 di Barcellona contro Tomas Martin Etcheverry nel corso del terzo set. Il britannico avrebbe dovuto esordire al secondo turno contro il vincente del match tra Jan-Lennard Struff e Alexandre Muller, non avrà dunque modo di difendere i 650 punti conquistati nel 2025 quando raggiunse la finale. Continua dunque nel peggiore dei modi la difesa dei punti di Draper che, con il ritiro da Madrid, uscirà certamente dalla Top 40. Difenderà inoltre altri 400 punti tra Roma e Roland Garros che rischiano di farlo sprofondare ulteriormente nel ranking se non dovessero essere salvati almeno in parte.