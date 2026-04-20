Masters 1000 Madrid 2026: Perlas al fianco di Musetti durante l’allenamento

È una mattinata di lavoro quella di lunedì 20 aprile per Lorenzo Musetti, impegnato in una sessione di allenamento insieme a Francisco Comesana. Tanti gli aspetti provati dal carrarino, che prosegue la preparazione in vista dell’esordio, previsto direttamente al secondo turno contro Hubert Hurkacz o un qualificato. Nel suo possibile percorso, al terzo turno potrebbe incrociare una testa di serie come Tallon Griekspoor, con eventuali ottavi ancora più impegnativi all’orizzonte.

Al fianco di Musetti, in questa settimana madrilena, ci sono Jose Perlas e Damiano Fiorucci, ma durante l’allenamento mattutino era presente il coach spagnolo. Dall’altra parte della rete Comesana, che farà il suo debutto nel torneo contro Tomas Machac.

Musetti arriva al Masters 1000 di Madrid con il ricordo dolce della semifinale raggiunta nel 2025 e con un bottino di punti importante da gestire. Ma, come ha già sottolineato lui stesso, “i punti non si difendono, si fanno”. La terra europea rappresenta così un nuovo banco di prova per ritrovare condizione, ritmo e quei risultati che, un anno fa, avevano fatto sognare il tennis italiano.