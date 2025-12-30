United Cup 2026, forfait Boisson: “Decisione difficile da prendere”

Lois Boisson ha annunciato via social e tramite una storia Instagram, che non prenderà parte alla United Cup 2026, al via il 2 gennaio a Sydney e Perth. Un risentimento muscolare impedirà alla numero 36 del mondo di rappresentare la Francia per la prima volta in una competizione a squadre. E ora, dopo un 2025 ricco di soddisfazioni, il nuovo anno rischia di iniziare nel peggiore dei modi, con a rischio anche la partecipazione all’Australian Open. L’obiettivo è ovviamente quello di rientrare in tempo per lo Slam in terra down under, ma soltanto le risposte del suo fisico sapranno dirci se la classe 2003 riuscirà a tornare in salute. “Ciao a tutti. Volevo informarvi che, purtroppo, ho avuto un piccolo contrattempo durante la mia preparazione prestagionale e che, di conseguenza, non sarò pronta in tempo per partecipare alla United Cup a Perth. È stata una decisione molto difficile da prendere, perché non vedevo l’ora di rappresentare la Francia per la prima volta in una competizione a squadre. Sto facendo tutto il possibile per essere pronta in tempo per gli Australian Open”, il messaggio di Boisson.