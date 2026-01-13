ATP Adelaide 2026: ancora un flop per Tsitsipas, sarà Vukic l’avversario di Vavassori

C’era grande attesa per scoprire il nome dell’avversario di Andrea Vavassori – protagonista di un’altra splendida vittoria, ai danni del canadese Diallo – nel secondo turno dell’ATP 250 di Adelaide. Tutto lasciava pensare che sarebbe stato Stefanos Tsitsipas, invece il greco è stato sconfitto a sorpresa dall’australiano Aleksandar Vukic, uscito vittorioso dalla sfida per 7-6(3) 7-6(5). Non ci sono precedenti tra lui e Vavassori.

ATP ADELAIDE: ORDINE DI GIOCO MERCOLEDÌ 14 GENNAIO

Nello stesso lato di tabellone, la testa di serie numero 8, il ceco Tomas Machac, si è imposta con un doppio 6-3 su James Duckworth. Agli ottavi troverà il francese Quentin Halys che ha superato in due set, non senza qualche difficoltà, il ventiquattrenne britannico Jacob Fearnley, con il punteggio di 6-3 6-4.

Il numero 115 del mondo, Rinky Hijikata, ha sconfitto agilmente con un doppio 6-4 l’australiano Tristan Schoolkate. Ad attenderlo, la testa di serie numero 1 del torneo Alejandro Davidovich Fokina.

La sfida più avvincente di giornata è stata quella del campo 3, tra Alexander Shevchenko e Damir Dzumhur, con il kazako classe 2000 che si è imposto in tre combattuti set per 4-6 6-4 7-5 in due ore e mezza circa di gioco. Agli ottavi, troverà l’ungherese Marton Fucsovics, che ha avuto la meglio del giovane statunitense Ethan Quinn in due comodi set, 6-4 6-4.