ATP 250 Adelaide: Vavassori supera Diallo e avanza al secondo turno

Andrea Vavassori si qualifica per il secondo turno dell’ATP 250 di Adelaide. Il torinese supera in due set il canadese Gabriel Diallo con il punteggio di 6-3 7-6(4) in poco più di un’ora e trenta minuti di gioco. Al secondo turno, l’azzurro sfiderà uno tra Stefanos Tsitsipas (numero 7 del seeding) e il qualificato Aleksandar Vukic.
VAVASSORI-DIALLO: LA PARTITA
Nel primo set partenza sprint di Vavassori che si porta avanti di un break e sul 3-0. Il torinese difende il break di vantaggio fino alla fine del parziale chiuso per 6 giochi a 3. Secondo set molto equilibrato con entrambi i giocatori capaci di difendere il proprio turno di battuta senza concedere alcuna opportunità di break. Nei due giochi successivi il copione cambia completamente con due game consecutivi persi al servizio. Il parziale si trascina al tie-break dove ad avere la meglio è il torinese per 7 punti a 4.