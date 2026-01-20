Australian Open 2026: Rybakina al secondo turno senza problemi, Keys e Osaka avanzano col brivido

Si è concluso il primo turno femminile dell’Australian Open 2026. Tra la notte e la mattinata da martedì 20 gennaio sono scese in campo anche le numero 5 e numero 9 del seeding, rispettivamente Elena Rybakina e Madison Keys. La kazaka ha agevolmente superato Kaja Juvan 6-4 6-3 in un’ora e dodici minuti; la statunitense, invece, ha battuto 7-6(6) 6-1 Oleksandra Oliynykova. Hanno salutato Melbourne alcune teste di serie: Liudmila Samsonova (18), Leylah Fernandez (22) e Maya Joint (30).

Rybakina sul velluto, Keys fatica un set

La numero 5 del mondo è stata sempre in controllo nel suo match contro Juvan. Due break sono stati sufficienti: uno per chiudere il primo set 6-4 e l’altro per indirizzare subito il secondo parziale. Al secondo turno sfiderà Varvara Gracheva. Discorso diverso per Keys che ha avuto un inizio shock subendo un doppio break che l’ha costretta a inseguire dal 4-0 in favore di Oliynykova. Quattro giochi consecutivi dell’americana hanno riequilibrato il parziale. Poi un nuovo break dell’ucraina e immediato controbreak della numero 9 al mondo hanno portato al tie-break. Keys l’ha vinto per 8 punti a 6, per poi dominare il secondo set 6-1. Derby americano con Ashlyn Krueger al secondo turno.

L’incredibile sconfitta di Samsonova

Liudmila Samsonova ha salutato l’Australian Open dopo aver subito una rimonta a dir poco incredibile. La russa ha dominato il primo set contro Laura Siegemund, vincendolo addirittura 6-0. Anche il secondo parziale si è indirizzato subito a favore di Samsonova che è andata a servire per il match sul 5-2 con due break di vantaggio. A quel punto ha subito una veemente rimonta della tedesca che, infilando 5 giochi consecutivi, ha chiuso il set 7-5. Siegemund si è aggiudicata anche il terzo parziale con lo score di 6-4.

Fuori anche Fernandez e Joint, Osaka col rischio

Leylah Fernandez si è arresa all’indonesiana Janice Tjen con lo score di 6-2 7-6. Esito analogo per Joint, sconfitta con un doppio 6-4 da Tereza Valentova. Naomi Osaka ha vinto il suo match con Antonia Ruzic, pur col brivido. La nipponica si è aggiudicata il primo set 6-3, stesso punteggio con cui la croata ha vinto il secondo parziale. Nel set decisivo Ruzic è andata avanti 4-3 e servizio, a quel punto Osaka ha inanellato tre game e due break consecutivi per vincere il match.