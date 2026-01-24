Australian Open 2026, Djokovic rischia: quasi colpito un raccattapalle (VIDEO)

Novak Djokovic ha rischiato di incorrere in un warning (o persino peggio) nel corso della sfida contro Botic Van de Zandschulp valida per il terzo turno dell’Australian Open 2026. Sul punteggio di 6-3 4-2 in suo favore, il ventiquattro volte campione Slam tira una palla terminata lunga da parte dell’olandese verso l’esterno del campo e in direzione di un raccattapalle. Fortunatamente la palla, colpita non proprio piano, non ha colpito il raccattapalle. Il gioco è dunque proseguito regolarmente.