Masters 1000 Indian Wells 2026: Heliovaara/Patten rinunciano dopo il lungo viaggio per tornare da Dubai

Harri Heliovaara ed Henry Patten non prenderanno parte al Masters 1000 di Indian Wells 2026. La fortissima coppia di doppio, che in stagione ha già vinto tre titoli – compreso quello di Dubai la scorsa settimana -, ha deciso di posticipare la trasferta negli Stati Uniti proprio in virtù delle fatiche per lasciare gli Emirati Arabi Uniti. A comunicarlo è stato il finlandese sul suo blog, spiegando di aver preso la decisione dopo l’odissea per tornare a casa (decollati alle 5 del mattina da Dubai, Heliovaara e i suoi famigliari sono arrivati a casa – dopo uno scalo a Milano – all’una di notte).

Heliovaara motiva la scelta

“Io e Henry siamo giunti a questa conclusione: perché partire se non siamo obbligati a farlo? Anche se fossimo arrivati ​​a Indian Wells un paio di giorni prima dell’inizio del torneo, nessuno di noi due sarebbe stato sicuramente al massimo della forma. E comunque non sarebbe stata una situazione ideale, giocare un torneo con 12 ore di fuso orario da smaltire dopo aver viaggiato per tre giorni ed essere stati per altrettanti senza allenarsi.

Naturalmente saltare un torneo dispiace sempre, soprattutto quando si tratta di uno dei più importante, ma questa volta c’erano delle motivazioni valide. La preparazione mentale per gareggiare mancava, fisicamente c’erano dei punti interrogativi e possiamo restare a casa quasi due settimane in più saltando un solo evento.

Alla fine, quindi, è davvero un bel sollievo non dover iniziare oggi (giovedì 5 marzo, ndr) il lungo viaggio verso la costa occidentale. Il corpo e la mente hanno ancora bisogno di almeno qualche giorno di riposo; poi potremo fare un buon periodo di allenamento di una decina di giorni e a Miami saremo sicuramente di nuovo affamati e pieni di entusiasmo. Le famiglie ringraziano da entrambe le parti e alla lunga è sicuramente meglio così anche per me e Henry“.