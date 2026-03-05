ATP 250 Mallorca 2026: Nick Kyrgios riparte dall’erba

Nick Kyrgios sarà presente all’ATP 250 di Mallorca, in programma dal 21 al 27 giugno. Il tennista australiano, che da fine 2022 manca di continuità per i persistenti problemi fisici al polso e al ginocchio, prenderà parte al torneo in preparazione per Wimbledon. E sulla sua superficie prediletta, chissà se il 30enne di Canberra riuscirà a tornare ai livelli a cui ci aveva abituato. Ad aver già confermato la presenza nel torneo anche Struff, Tiafoe e Hanfmann.

Nick ha provato il rientro all’ATP 250 di Brisbane a inizio gennaio, ma, se non per qualche colpo dei suoi, è apparsa ancora nitida la netta fatica nel reggere gli scambi e i ritmi di un match. La superficie veloce del green ha sempre sorriso in maniera particolare all’ex numero 13 del mondo e, a Mallorca, ci sarà modo di vedere se il grande buio in cui naviga da anni sarà definitivamente archiviato.