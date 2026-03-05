Masters 1000 Indian Wells, Musetti: “Rimasto male per la semifinale. Una delle migliori partite in carriera”

Lorenzo Musetti è ai nastri di partenza di Indian Wells e questa è già una buona notizia. Il carrarino, al rientro dopo l’infortunio all’ileopsoas procurato nella semifinale dell’Australian Open 2026, è pronto a ripartire nel primo Masters 1000 della stagione sul suolo californiano.

Intervistato ai microfoni di Sky Sport, “Muso” è tornato a parlare del match contro Djokovic in Australia. Una sfida dominata, poi stroncata dalla lesione fisica, che ha lasciato qualche strascico nella testa dell’azzurro, mostratosi però soddisfatto per il livello di tennis espresso nei primi due splendidi set: “All’inizio non è stato facile da digerire. Per come mi sentivo, soprattutto in quel momento, non è stato facile gestire il dopo. Ci sono rimasto male, credo si sia visto. Però poi ho rivisto il match e penso di aver giocato una delle migliori partite della mia carriera. Da lì ho cercato di prendere degli spunti su cui sto ancora lavorando per migliorare. Spero di riuscire presto a rimetterli in campo”.

Musetti scenderà in campo al “Tennis Paradise” da numero 5 del seeding contro Marton Fucsovics. Per lui un tabellone non facile, con insidie già a partire dagli ottavi.