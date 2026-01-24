Australian Open 2026, gioco sospeso su tutti i campi all’aperto: il motivo e gli aggiornamenti

Durante la giornata di sabato 24 gennaio, all’Australian Open 2026 è stato sospeso il gioco su tutti i campi all’aperto. Se nella mattinata di Melbourne era stato possibile far disputare regolarmente i match in programma, a un certo punto è stata necessaria un’interruzione. Il motivo? L’eccessivo caldo. È stata infatti applicata la heat policy, che prevede lo stop di tutti gli incontri in corso sui campi secondari – e la chiusura del tetto per quelli previsti sugli stadi principali – quando la temperatura raggiunge il limite massimo prestabilito. Non appena ciò è accaduto, all’incirca verso le 14:30 locali (le 4:30 italiane), si è corsi ai ripari. Di seguito gli aggiornamenti in tempo reale.

AGGIORNAMENTO DELLE 5:00 – Il gioco non riprenderà prima delle 7:30 italiane (le 17:30 australiane). Si prospetta dunque uno stop superiore alle due ore. Di seguito l’elenco dei match sospesi.