A che ora sorteggio tabellone Australian Open 2026 stanotte in tv: orario italiano, diretta streaming

Data, orario e dove vedere il sorteggio dei tabelloni dell’Australian Open 2026 per quanto concerne il singolare maschile e il singolare femminile. Jannik Sinner e Madison Keys sono pronti a iniziare le rispettive difese dei titoli conquistati a Melbourne Park dodici mesi fa. Il primo step, ovviamente, è l’esito della cerimonia del sorteggio che ci consegnerà i due main draws del singolare. Il tennista italiano sarà seconda testa di serie dietro Carlos Alcaraz, quindi con la possibilità eventuale di scontrarsi – come d’altronde è capitato spesso negli ultimi mesi – solo in finale. Tra le prime otto teste di serie anche Lorenzo Musetti, mentre fanno parte del seeding dei 32 Flavio Cobolli e Luciano Darderi. Al femminile c’è Jasmine Paolini tra le top-10.

A CHE ORA STANOTTE IL SORTEGGIO AUSTRALIAN OPEN

Il sorteggio dei tabelloni dell’Australian Open 2026 si svolgerà stanotte (notte italiana tra mercoledì 14 e giovedì 15 gennaio) alle 04:30 ore italiane (le 14.30 locali). In Italia, la piattaforma Discovery e i suoi canali Eurosport detengono i diritti dell’evento, ma negli anni passati il sorteggio non è mai stato trasmesso in tv. Tuttavia, sarà possibile seguire la cerimonia in diretta streaming sul canale YouTube e sulla pagina Facebook dell’Australian Open.