United Cup 2026: Italia eliminata nella fase a gironi

L’Italia guidata da Stefano Cobolli è eliminata dalla United Cup 2026. Gli azzurri escono prematuramente dal torneo nel corso della fase a gironi disputatasi a Perth. Con il primo posto già irraggiungibile a causa della sconfitta per 2-1 nel tie contro la Svizzera, contro la Francia sarebbe servita una netta affermazione per 3-0 perdendo al massimo un set per qualificarsi come una delle due migliori seconde, impresa che è naufragata nel corso del primo singolare tra Flavio Cobolli e Arthur Rinderknech. L’azzurro dopo essersi imposto nel tie-break del primo set per 7 punti a 4 ha infatti subito la rimonta del francese che chiude il match a proprio favore con lo score di 6(4)-7 7-6(5) 7-5 dopo più di tre ore di gioco.

PAOLINI PORTA IL TIE IN PARITÀ

Nel secondo singolare, Jasmine Paolini supera la numero 102 del ranking mondiale Leolia Jeanjean e sigla il punto dell’1-1. La numero 8 del mondo si impone nettamente sulla francese in poco più di un’ora e venti minuti di gioco col punteggio di 6-2 6-3.

DI ERRANI E VAVASSORI IL PUNTO DELLA VITTORIA

Una vittoria amara ma comunque una vittoria. L’Italia vince il tie contro la Francia per 2-1 grazie a Sara Errani e Andrea Vavassori che nel doppio misto decisivo superano con due tie-break la coppia francese formata da Tiantsoa Sarah Rakotomanga Rajaonah ed Edouard Roger-Vasselin col punteggio di 7-6(6) 7-6(6).