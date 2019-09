Atp Pechino 2019, continua la maledizione per Cecchinato: passa Chardy

Sembra non avere un termine il momento negativo dal punto di vista dei risultati per Marco Cecchinato, quest’oggi estromesso all’esordio da Jeremy Chardy nell’Atp Pechino 2019 con il punteggio di (7)6-7 6-3 7-6(4). L’ennesima sconfitta del tennista palermitano ha seguito un copione già visto in questo scorcio di stagione così negativo dal punto di vista dei risultati: dopo aver vinto un primo set tiratissimo, con la complicità del transalpino autore di due unforced con lo smash in un momento cruciale, Ceck ha dapprima subito il break nel quarto gioco del secondo parziale (dopo aver mancato uno 0-40 nel game precedente), per poi cedere al tie-break del terzo in una situazione che lo vedeva avanti di 2 mini-break. Dal 4-1 in suo favore l’ex numero 16 delle classifiche Atp ha subito un parziale di 6 punti consecutivi, consegnando di fatto il match al francese che ringrazia e raggiunge Khachanov negli ottavi di finale del torneo cinese.

