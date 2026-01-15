Australian Open 2026: Bronzetti si ferma all’ultimo turno, passa Stephens

Si ferma a un passo dal main draw l’avventura di Lucia Bronzetti all’Australian Open 2026. L’azzurra cede alla maggiore esperienza e aggressività di Sloane Stephens, che si impone con il punteggio di 6-1 7-5 in 1 ora e 35 minuti e conquista così l’accesso al tabellone principale di Melbourne.

Per la statunitense si tratta di un ritorno nel main draw dell’Australian Open dopo due anni: nel 2025 era stata costretta a saltare il torneo per problemi fisici. Oggi numero 1097 del ranking WTA, Stephens vanta però una carriera di primissimo livello, con un best ranking da numero 3 del mondo, il titolo agli US Open, una finale al Roland Garros e una semifinale proprio a Melbourne.

La partita

Il match si indirizza fin da subito sui binari favorevoli alla tennista statunitense. Stephens parte con grande intensità e nel secondo game del primo set strappa il servizio a Bronzetti, prendendo immediatamente il controllo degli scambi. La pressione dell’americana continua e nel sesto game arriva anche il secondo break, che le permette di allungare definitivamente. La statunitense gestisce senza difficoltà il vantaggio e chiude il primo parziale per 6-1.

Poco cambia nell’andamento del secondo set. Stephens continua a comandare gli scambi e complici due break si porta sul 5-2. Quando il match sembra ormai indirizzato, però, Bronzetti non molla: resta aggrappata alla partita, strappa il servizio all’americana per il 5-3 e, sul 5-4, annulla anche un match point con il servizio.

Nel decimo game l’azzurra trova il break a 15 e rimette tutto in parità, riaprendo completamente il set. Nell’undicesimo gioco la battaglia è totale: Lucia ha anche l’occasione di portarsi avanti, ma Stephens ritrova solidità, ruba nuovamente il servizio all’italiana e, nel game successivo, non trema, chiudendo a zero e archiviando il parziale per 7-5, ritardando solo di qualche minuto la fine del match.