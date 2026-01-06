ChallengerNews

Challenger Canberra 2026: Luca Nardi eliminato al primo turno

Lapo Castrichella
By Lapo Castrichella
1 Min Read
Luca Nardi - Foto Yuri Serafini
Luca Nardi - Foto Yuri Serafini

Si ferma subito il cammino di Luca Nardi al Challenger di Canberra. Il classe 2003 di Pesaro è stato sconfitto al primo turno dal lussemburghese Chris Rodesch, che si è imposto con il punteggio di 7-6(4), 6-2. Il match era iniziato all’insegna dell’equilibrio, con i due giocatori capaci di tenere con continuità i propri turni di servizio fino al 6 pari. Nardi ha mostrato carattere nel finale del primo set, annullando ben quattro set point prima del tie-break e restando aggrappato al parziale. Nel momento decisivo, però, è stato Rodesch ad avere la meglio, chiudendo 7 punti a 4.
Nel secondo set il lussemburghese ha cambiato marcia: il break a zero conquistato nel game d’apertura ha indirizzato subito l’andamento del parziale, con Rodesch che ha poi gestito il vantaggio senza concedere chance all’azzurro, chiudendo 6-2.

Una partenza in salita, dunque, per il 2026 di Nardi, che apre la nuova stagione con una sconfitta. Rodesch accede invece al secondo turno, dove affronterà il giapponese Sho Shimabukuro.

Share This Article

DI TENDENZA

SOCIAL

RELATED NEWS