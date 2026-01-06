Challenger Canberra 2026: Luca Nardi eliminato al primo turno

Si ferma subito il cammino di Luca Nardi al Challenger di Canberra. Il classe 2003 di Pesaro è stato sconfitto al primo turno dal lussemburghese Chris Rodesch, che si è imposto con il punteggio di 7-6(4), 6-2. Il match era iniziato all’insegna dell’equilibrio, con i due giocatori capaci di tenere con continuità i propri turni di servizio fino al 6 pari. Nardi ha mostrato carattere nel finale del primo set, annullando ben quattro set point prima del tie-break e restando aggrappato al parziale. Nel momento decisivo, però, è stato Rodesch ad avere la meglio, chiudendo 7 punti a 4.

Nel secondo set il lussemburghese ha cambiato marcia: il break a zero conquistato nel game d’apertura ha indirizzato subito l’andamento del parziale, con Rodesch che ha poi gestito il vantaggio senza concedere chance all’azzurro, chiudendo 6-2.

Una partenza in salita, dunque, per il 2026 di Nardi, che apre la nuova stagione con una sconfitta. Rodesch accede invece al secondo turno, dove affronterà il giapponese Sho Shimabukuro.