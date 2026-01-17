Hurkacz loda Sinner: “Ѐ fantastico anche fuori dal campo, è un’ispirazione e un modello da seguire”

“Jannik è fantastico anche fuori dal campo, è un modello da seguire nella vita”. Hubert Hurkacz ha parlato ai microfoni di Sky Sports del suo rapporto con Jannik Sinner e di come il numero 2 al mondo interagisca con i propri colleghi all’interno del tour. Nelle interviste di rito in cui i giornalisti pongono delle domande ai giocatori, si parla solitamente di Jannik dal punto di vista tennistico e di come sia diventato, nel corso degli anni, difficile da affrontare sul campo. Il vincitore della United Cup con la sua Polonia, ha voluto spendere qualche parola in più su che tipo di persona sia il 4 volte campione Slam, raccontando un interessate aneddoto.

HURKACZ E SINNER: L’ANEDDOTO

“Io e Jannik ci siamo spesso scritti messaggi e mi sono congratulato con lui dopo ogni titolo vinto. Vederlo giocare e competere è stato fantastico – ha detto il polacco –. Mi ha scritto dopo la mia prima vittoria dell’anno e ancora dopo la vittoria della United Cup. Questi gesti mostrano che tipo di persona sia. Ho avuto la possibilità di parlarci anche qui all’Australian Open, penso sia un’ispirazione, sia per come gioca, che è incredibile, sia per come si comporta fuori dal campo. Jannik è gentile e genuino, è un modello da seguire nella vita”. L’attuale numero 53 del ranking mondiale giocherà il suo incontro di primo turno all’Australian Open 2026 nella giornata di martedì 20 gennaio contro il belga Zizou Bergs.