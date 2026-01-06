ATP Hong Kong 2026: Sonego al secondo turno, Sakamoto ko in due set

Lorenzo Sonego batte Rei Sakamoto col punteggio di 6-2 7-6(4) e si qualifica per il secondo turno dell’ATP di Hong Kong 2026. Il tennista piemontese, tornato allo sponsor tecnico Mizuno, ha chiuso la sfida in poco più di un’ora e quarantacinque minuti di gioco. Ad attenderlo il vincente della sfida tra la wild card cinese Juncheng Shang (numero 406 del ranking mondiale) e l’argentino Francisco Comesana (numero 66).

LA PARTITA

Primo set nettamente in controllo per Sonego che dopo non aver sfruttato una palla break nel primo game riesce a strappare il servizio all’avversario nel terzo. Il piemontese non offre a Sakamoto alcuna chance di rientrare nel parziale e nel settimo game allunga ulteriormente sul 5-2 prima di chiudere definitivamente per 6 giochi a 2. Canovaccio simile anche a inizio secondo parziale ma il giapponese reagisce controbrekkando l’azzurro nell’ottavo game. Il secondo set si trascina al tie-break dove l’azzurro riesce a imporsi per 7 punti a 4.