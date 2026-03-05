Minacce a Stefanini, interviene il ministro Abodi: “Il suo coraggio è la via per combattere questo fenomeno criminale”

Il caso delle minacce ricevute da Lucrezia Stefanini prima del match di lunedì nelle qualificazioni del WTA 1000 Indian Wells ha fatto rapidamente il giro del mondo del tennis, attirando anche l’attenzione delle istituzioni. Sulla vicenda è intervenuto infatti il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, che ha commentato pubblicamente la denuncia fatta dalla tennista azzurra.

“Il coraggio di Lucrezia Stefanini nel denunciare le minacce ricevute per condizionare un incontro nel Masters 1000 di Indian Wells rappresenta la via per contrastare questo odioso fenomeno criminale rappresentato dal mercato delle scommesse illegali e per identificare e perseguire i delinquenti anche dal punto di vista patrimoniale”, ha dichiarato Abodi.

Il ministro ha poi spiegato di essersi già messo in contatto con la Federazione: “Mi sono già sentito con il presidente della FITP, Angelo Binaghi, al quale ho chiesto di tenermi aggiornato sull’esito della denuncia, con la certezza che la giustizia prevarrà, eventualmente anche attraverso il miglioramento delle norme”.

Abodi ha infine ribadito la necessità di un impegno comune per combattere questo fenomeno: “La determinazione di Lucrezia ci responsabilizza ancor di più nel portare avanti insieme il costante impegno nella lotta a questi criminali senza scrupoli che cercano di violentare lo sport e i suoi valori”.

Un episodio che riaccende i riflettori su un problema purtroppo sempre più diffuso nel tennis. Solo poco più di un mese fa, infatti, lo spagnolo Nicolás Sánchez Izquierdo aveva denunciato minacce di morte ricevute sui social prima di un match in un Challenger in Argentina, rivolte non solo a lui ma anche alla sua famiglia. Un fenomeno che continua a crescere e che rende sempre più urgente un intervento concreto per proteggere gli atleti da pressioni e intimidazioni legate al mondo delle scommesse.