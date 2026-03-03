WTA 1000 Indian Wells 2026: Lucrezia Stefanini minacciata dagli scommettitori (VIDEO)

“Nessuno mi impedirà di portare avanti la mia passione e non mi farò initimidire”, queste le parole di Lucrezia Stefanini che nelle ultime ore è stata protagonista di una spiacevole circostanza. Tramite un video su Instagram, la tennista azzurra, ha riportato di esser stata minacciata da sconosciuti, probabilmente scommettitori, immediatamente prima del match di qualificazioni del torneo WTA 1000 di Indian Wells. “Mi hanno scritto su Whatsapp al mio numero personale, inviato una foto di una pistola, conoscevano i nomi della mia famiglia, e dove abito. Queste situazioni devono finire, non è giusto ricevere questo tipo di pressione per una partita”.

Dopo aver fatto presente alla WTA dell’accaduto e denunciato l’avvenimento, la toscana ha ringraziato il torneo per “averla fatta sentire al sicuro” e voluto ribadire di aver lottato fino all’ultimo per conquistare la vittoria, poi sfuggita per 4-6 6-4 6-4.

Un’altro caso, dopo il terribile accaduto, subito Nicolas Sanchez Izquierdo minacciato al Challenger di Rosario. Due minacce cosi grosse nel giro di un mese devono obbligare le istituzioni a prendere dei seri provvedimenti, questa situazione deve senz’altro finire.