Sanchez Izquierdo minacciato al Challenger di Rosario, cos’è successo?

Nella settimana che va dal 2 all’8 di febbraio sono in corso diversi Challenger, tra di essi c’è il 125 su terra rossa di Rosario, Argentina. Il torneo sudamericano, in questi giorni, è finito al centro delle cronache non per particolari meriti sportivi, ma per una spiacevole vicenda che ha coinvolto il tennista spagnolo Nikolas Sanchez Izquierdo, attualmente alla posizione 279 del ranking ATP. Secondo quanto riportato su X da Gonzalo Ferreyra, poi confermato dal quotidiano La Nacion, Sanchez Izquierdo sarebbe stato minacciato telefonicamente da alcuni scommettitori alla vigilia del suo match di ottavi di finale contro l’argentino Valerio Aboian (n. 526 ATP).

L’accaduto

Se lo spagnolo non avesse perso il match, un suo familiare sarebbe stato rapito. È stato questo vile ricatto a portare al ritardo di un’ora e quaranta minuti della partita che, peraltro, si giocata a porte chiuse. La Nacion ha riportato anche che, mentre il match era in corso, dai siti di alcuni dei principali bookmakers argentini la partita sarebbe scomparsa.

Al tempo stesso, sul campo centrale del medesimo Challenger erano in campo Andrea Pellegrino e Luciano Emanuel Ambrogi. La loro partita si è regolarmente disputata con il pubblico ed era presente sui suddetti siti di scommesse. Sanchez Izquierdo, dal canto suo, ha denunciato l’accaduto poi, nonostante le minacce, ha regolarmente disputato la partita, perdendo 7-5 6-4. In seguito, ha scelto di non giocare in doppio.

Altre ombre sulla vicenda

Ciò che getta un’ulteriore ombra sulla vicenda è la parentela di Aboian con Leonardo Aboian, sospeso lo scorso ottobre dall’ITIA per violazioni del programma anticorruzione. Al momento, non c’è stata nessuna comunicazione ufficiale da parte del Challenger 125 di Rosario, nonostante La Nacion abbia interpellato direttamente la direttrice Gabriela Larrosa.