Crisi Medio Oriente, Rune: “Situazione sotto controllo, mi concentro sulla riabilitazione”

Anche Holger Rune è nel novero dei tennisti che, per svariati motivi, si trova attualmente in Medio Oriente. Se alcuni di loro – come Medvedev, Rublev ed Heliovaara – sono rimasti bloccati dopo aver giocato a Dubai, altri si trovano nella zona geopoliticamente più instabile del pianeta per giocare il Challenger 50 di Fujairah. Il danese, invece, è a Doha (Qatar) per continuare il suo percorso di riabilitazione dopo l’infortunio al tendine d’Achille subìto all’ATP 250 di Stoccolma 2025. Rune ha risposto, sotto a un suo post su X, ad alcuni utenti preoccupati, ammettendo: “I primi giorni di guerra sono stati spaventosi. Poi ci siamo abituati a questa nuova realtà. È tutto a posto, sono concentrato sulla mia riabilitazione“.