Kyrgios: “Battaglia dei Sessi? I media adorano spargere negatività”

Dopo essersi aggiudicato la “Battaglia dei Sessi” contro Aryna Sabalenka con un doppio 6-3, Nick Kyrgios si è presentato in conferenza stampa. Tra accuse ai giornalisti, analisi del match ed elogi nei confronti della numero 1 del mondo WTA, non ci si dimenticherà in fretta di quanto affermato dall’australiano.

ACCUSE AI MEDIA

“Tutta la negatività è colpa vostra: i media adorano spargere negatività – Kyrgios si è rivolto così ai giornalisti presenti in sala stampa – Io amo questi eventi e vorrei partecipare più spesso, penso che dovrebbero esserci più eventi misti”. L’ex finalista di Wimbledon 2022 non ha solo accusato media e giornalisti di aver creato un clima ostile intorno alla manifestazione. Difatti, ha affermato anche che i media non svolgono bene il proprio dovere: “I media devono smetterla di fare il lavaggio del cervello. Avete il controllo di ciò che date in pasto alle persone, dovete fare un lavoro migliore”.

ELOGI A SABALENKA

Sul tennis giocato, invece, ha ammesso: “È stato un match molto duro, Aryna è un’avversaria incredibile e una grande campionessa. Sinceramente ho dovuto concentrarmi, ero davvero sotto pressione”. Non ha esitato a tessere le lodi della bielorussa affermando: “Mentre si muoveva da un lato all’altro del campo ho realizzato che la differenza con queste atlete d’élite è poca. La cosa non mi stupisce. Il livello era davvero simile, poteva finire in ogni modo e lo penso davvero”.

L’australiano si è detto soddisfatto dell’esperienza: “Mi piacerebbe molto giocare di nuovo contro Sabalenka. Dividere il campo con un’atleta di questo calibro è un vero spettacolo. Penso che sia stato un grande passo avanti per tutto il tennis”.