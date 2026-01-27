Australian Open 2026, Sabalenka: “Contenta del mio livello. Whoop? Spero gli Slam cambino idea”

“Sono felicissima di aver vinto in due set e del livello a cui ho giocato“. Non ha usato giri di parole Aryna Sabalenka una volta intervenuta in conferenza stampa dopo il netto successo ai danni di Iva Jovic nei quarti dell’Australian Open 2026. “Sapevo che dovevo entrare in campo e dimostrare il mio livello e la mia classe. Nel secondo set in particolare ho sentito il bisogno di metterle ancora più pressione perché è giovane, ha fame, e ho capito che, indipendentemente dal punteggio, ci avrebbe provato fino alla fine” ha aggiunto.

Sul caldo

Sabalenka ha poi parlato delle condizioni metereologiche: “Alla fine della partita faceva davvero caldo, quindi sono contenta che abbiano chiuso il tetto quasi a metà, così avevamo molta ombra sul retro“. Si è poi concessa una battuta: “Credo che, come donne, siamo più forti dei ragazzi, quindi hanno dovuto chiudere il tetto per i ragazzi perché non soffrissero“. Su quanto realizzato negli ultimi anni, invece, ha detto: “Durante il torneo ho altro in mente, ma a volte mi capita di pensare quanto sia incredibile ciò che sono riuscita a realizzare. Credo che concentrarsi sulle cose giuste aiuti sicuramente molto in termini di costanza“.

Il caso Whoop

Costretta a togliere il bracciale, la numero uno al mondo ha spiegato: “Il motivo per cui lo indossavo in campo è perché abbiamo ricevuto l’email di approvazione dell’ITF. Non sapevo che nei tornei del Grande Slam le regole fossero diverso. Non capisco perché visto che durante tutto l’anno lo indosso in tutti i tornei a cui partecipo. Serve solo a monitorare la mia salute. Spero davvero che gli Slam riconsiderino la decisione“.

Sulle differenze tra inizio e fine torneo

“Onestamente non cambiano molte cose. All’inizio del torneo, ci sono un sacco di cose che devo fare per i brand e un sacco di TikTok che devo fare per la mia salute. In realtà cerco semplicemente di concentrarmi sul giorno della partita, andare in campo e poi fino alla partita successiva rilassarmi e fare le cose che mi piacciono, come andare a cena, stare in camera o guardare Netflix. È sempre diverso. Mi fido di me stessa. Qualunque cosa mi vada di fare, la faccio, e basta“.

Sulla prossima avversaria

“Non importa chi arriverà in semifinale. Sarà una battaglia perché chiunque sia sarà una giocatrice incredibile. Credo che il mio approccio sarà lo stesso a prescindere da chi affronterò. Io e Coco ci conosciamo abbastanza bene e sappiamo quale tattica ciascuna di noi adotterà in campo. Ma ribadisco che onestamente non mi interessa se sarà lei o Elina. Farò tutto il possibile per ottenere la vittoria“.