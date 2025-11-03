News

Atp 250 Metz 2025: Sonego ribalta Choinski, sarà derby con Cobolli al secondo turno

Lorenzo SONEGO of Italy during the third day of the Rolex Paris Masters 2025, ATP Masters 1000 tennis tournament on October 29, 2025 at La Defense Arena in Nanterre near Paris, France
Lorenzo Sonego accede al secondo turno dell‘Atp 250 di Metz 2025. Il numero 42 del mondo batte in rimonta il qualificato Jan Choinski (n.126 Atp) e si guadagna il derby con Flavio Cobolli per un posto nei quarti di finale del torneo francese. 4-6 6-4 6-4, in due ore e 16 minuti di gioco, il punteggio in favore del torinese, bravo a portare a casa il risultato in una giornata tennisticamente non particolarmente esaltante, salvata dalla solita ottima prestazione al servizio (11 ace, 73% punti vinti sulla prima). “Ho cercato di rimanere concentrato e di essere più aggressivo dopo il primo set. Negli ultimi due set sono stato più aggressivo e ha funzionato. Flavio (Cobolli ndr.) è un amico e non è mai facile giocare contro un proprio connazionale. Cercherò di godermi la partita e l’atmosfera di Metz”, le parole, nell’intervista in campo, di Sonego, attuale n.42 del mondo, che cercherà di chiudere il suo 2025 in top 40 Atp.

SONEGO-COBOLLI, I PRECEDENTI

Sarà il primo incontro nel circuito maggiore tra Lorenzo Sonego e Flavio Cobolli. Partirà leggermente avanti il romano, quarta testa di serie del tabellone di Metz, ma nei derby e nelle partite pesanti il torinese sa sempre dire la sua.

LA PARTITA

Buon avvio di primo set da parte di Sonego, che si porta avanti di un break sul 3-1 e va vicino al doppio break portando ai vantaggi Choinski sul 3-1 40-40. Il britannico è bravo a restare attaccato al match e ad approfittare di un passaggio a vuoto del torinese per riportare il set on serve (3-3). Sonego va in affanno, prima salva due palle break nell’ottavo gioco e poi cede la battuta sul 5-4 Choinski facendosi sfuggire un parziale quasi già nettamente indirizzato dalla propria parte. Nel secondo set a farla da padroni sono i servizi, con poche occasioni, e spunti, in risposta da entrambe le parti. Avvicinandosi al traguardo, Choinski si irrigidisce sul 4-4 e concede due palle break a Sonego. Il torinese non sbaglia, sale 5-4 e chiude sul proprio servizio il secondo parziale per 6-4. Nel terzo set Sonego paga gli sforzi profusi per togliere il servizio al britannico e offre due palle break nel secondo gioco. Il piemontese è bravo ad annullarle e a sfruttare un mini blackout di Choinski nel quinto game per andare sopra 3-2 e servizio. Solido e cinico l’azzurro, che completa la rimonta chiudendo il terzo set per 6-4.

