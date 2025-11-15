ATP Finals 2025, Felix Auger-Aliassime critica i colleghi: “Siamo privilegiati, chi non si diverte ha perso la prospettiva”

Felix Auger-Aliassime sta vivendo uno dei momenti più brillanti della sua stagione e della sua carriera. Con la vittoria su Alexander Zverev, il canadese non solo ha conquistato per la prima volta le semifinali delle ATP Finals, ma si è anche garantito – salvo combinazioni improbabili – l’ingresso nella Top 5 mondiale. Un traguardo che conferma la rinascita di un giocatore che, dopo due anni difficili, sembra aver ritrovato fiducia, aggressività e serenità.

Una questione di atteggiamento

Analizzando la vittoria su Zverev, Auger-Aliassime sottolinea come la differenza l’abbia fatta l’atteggiamento: “Sapevo che ci sarebbero stati alti e bassi. Non ho giocato un tennis perfetto, ma l’intenzione di andare a prendermi il match è stata sufficiente”. Per lui, raggiungere la semifinale e migliorare il ranking rappresentano “risultati fantastici” che confermano il suo percorso di crescita.

La gestione della tensione

Nonostante in palio ci fosse molto, il canadese assicura di non aver pensato alle conseguenze di una vittoria: la tensione è arrivata piuttosto dalle tante occasioni mancate nel secondo set, in particolare in un game molto lungo che “era difficile togliersi dalla testa”.

“Molti hanno perso la prospettiva”

È però quando si parla di stanchezza di fine stagione che Auger-Aliassime sorprende tutti, lanciando una critica indiretta a molti colleghi.

“Onestamente non so come gli altri non riescano a divertirsi. Credo abbiano completamente perso la prospettiva”, afferma.

Pur riconoscendo la fatica, ricorda quanto sia privilegiata la vita di un tennista: “Viaggiamo, vediamo il mondo. Siamo persone fortunate. Io sono stanco, sì, ma grato. Se qualcuno vuole giocare meno tornei… può restare a casa. Nessuno ci obbliga a essere qui”.

Una riflessione che ha fatto rumore nel circuito, soprattutto in un periodo in cui molti giocatori denunciano stress fisico e mentale.

Il re dell’indoor dal 2020

Con 85 vittorie sul veloce indoor dal 2020, Auger-Aliassime si conferma tra i migliori al mondo in questa condizione. Un dato che lui spiega con la sua formazione: “Ho passato metà della mia carriera giovanile ad allenarmi al chiuso. Il mio gioco aggressivo si adatta naturalmente a queste superfici”.

Resilienza, maturità e scelte difficili

Il canadese racconta poi di aver sviluppato una nuova resilienza durante gli anni complicati: “I momenti duri mi hanno forgiato. Ora sono più forte”.

La decisione di saltare Metz per recuperare dopo la finale persa a Parigi ne è un esempio: una scelta basata su “convinzione e ascolto di sé stessi”, senza farsi condizionare da ciò che fanno gli altri.

Sinner, Alcaraz e il livello dei migliori

Infine, commenta le sconfitte contro Sinner e Alcaraz: “Perdere brucia sempre, non è mai piacevole. Ma giocare contro di loro mi permette di capire cosa funziona. Se vuoi essere un vero rivale, devi iniziare a batterli più di una volta”.