Pietrangeli: condoglianze di Sinner in forma privata

Giorni di lutto quelli che sta vivendo il tennis italiano per la scomparsa a 92 anni di Nicola Pietrangeli e nei quali si sono susseguiti numerosissimi messaggi pubblici di condoglianze di addetti ai lavori e non. Come riporta l’ANSA, Jannik Sinner ha preferito esprimere le proprie condoglianze alla famiglia della leggenda del tennis azzurro in forma privata.

Dalle ore 9 alle ore 14 di mercoledì 3 dicembre sarà aperta sul campo del Foro Italiaco, il ‘Pietrangeli’, la camera ardente per poter dare la possibilità di un ultimo saluto a Pietrangeli. Dalle ore 15 previsti i funerali a Ponte Milvio presso la Chiesa di Santa Maria della Gran Madre di Dio.