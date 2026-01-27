Australian Open 2026: Sabalenka in semifinale, Jovic ko in due set

Nonostante il caldo torrido di Melbourne, 40 gradi sfiorati e valore 4.0 sulla Heat Stress Scale, Aryna Sabalenka si disimpegna alla grande nei quarti di finale dell’Australian Open 2026 contro Iva Jovic. Match di alta qualità giocato dalla numero uno del mondo, che batte la statunitense con il punteggio di 6-3 6-0 in un’ora e mezza di gioco. Score meno veritiero di quanto meriti Jovic, protagonista di un’ottimo primo set e di un buon secondo parziale. Brava ad alzare il livello la bielorussa, che conquista la quarta semifinale consecutiva (14esima in carriera) in terra Down Under. “La partita è stata molto dura e il punteggio è bugiardo. Jovic mi ha spinto a giocare il mio miglior tennis e non è stata facile. Qui l’atmosfera è sempre incredibile e pubblico mi dà sempre un grande supporto”, le parole, nell’intervista in campo, di Sabalenka, che affronterà in semifinale la vincente del match tra Coco Gauff ed Elina Svitolina.

SABALENKA QUASI INFALLIBILE SU CEMENTO

Rendimento praticamente impeccabile su cemento di Sabalenka, che dal 2021 ha centrato almeno la semifinale (6 finali+4 titoli) in ben nove degli undici Slam disputati. Inoltre, la bielorussa diventa la terza giocatrice dal 1988 a raggiungere otto semifinali Major consecutive sugli hard courts dopo Lindsay Davenport e Martina Hingis. Sabalenka in semifinale a Melbourne senza perdere un set da testa di serie numero uno del tabellone: è la terza a riuscirci negli ultimi dieci anni dopo Serena Williams (2016) e Ashleigh Barty (2022).