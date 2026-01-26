Darderi: “Sinner ingiocabile nei primi due set, nel terzo ho avuto chance”

“Nei primi due set Jannik (Sinner ndr) è stato ingiocabile, soprattutto se consideriamo la sua velocità di palla. Nel terzo set sono riuscito a costruirmi qualche opportunità e ne sono contento“. Questo il commento in conferenza stampa di Luciano Darderi a seguito della sconfitta patita in tre set contro Jannik Sinner nella sfida valevole per gli ottavi di finale dell’Australian Open 2026.

IL MATCH SECONDO DARDERI

Ecco come il tennista azzurro ha analizzato i vari momenti del match: “Nei primi due set so di non aver giocato bene ma nel terzo sono riuscito ad alzare il mio livello – afferma Darderi al primo ottavo Slam raggiunto in carriera – Fortunatamente nel terzo parziale sono riuscito un po’ a svegliarmi ma pur avendo alcune opportunità Jannik ha giocato davvero bene. È stato un bel set. Sono comunque riuscito a godermi questa partita con la consapevolezza di aver lottato contro il numero 2 del mondo nonché contro il giocatore campione in carica a Melbourne negli ultimi due anni. Resto molto contento del mio torneo, posso dire che negli ultimi due Slam ho perso solo contro Jannik Sinner e Carlos Alcaraz“.

Proprio a proposito delle maggiori differenze riscontrate sfidando il numero 1 e il numero 2 del mondo, Darderi racconta: “Dal mio punto di vista Jannik è migliore di Carlos al servizio mentre Carlos penso abbia qualcosa in più a livello di tocco e a rete. Di sicuro entrambi sono fortissimi“.