Australian Open 2026, Polmans su Instagram: “Se raggiungo i 10k like, servirò da sotto contro Kyrgios e Kokkinakis”

“Se questo reel raggiunge i 10mila like, servirò da sotto contro Kyrgios e Kokkinakis nel doppio prossima settimana”. Lo ha scritto sul suo profilo Instagram l’australiano Marc Polmans, che ha scherzato sul doppio che lo vedrà impegnato al fianco di Jason Kubler contro Thanasi Kokkinakis e Nick Kyrgios nel primo turno dell’Australian Open 2026. Da anni ormai i social sono diventati per gli atleti un mezzo fondamentale per comunicare con i propri fan qualsiasi tipo di informazione e il numero 116 del mondo ne ha approfittato per lanciare questa particolare sfida. Il match è in programma nella notte tra martedì 20 e mercoledì 21 gennaio (orario italiano).

