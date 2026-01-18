Sonmez, raccattapalle nel destino: da piccola lo era, all’Australian Open ne soccorre una

Una delle grandi sorprese della giornata inaugurale dell’Australian Open 2026 – lato femminile – è arrivata da Zeynep Sönmez (n. 112 WTA), capace di superare in tre set la russa Ekaterina Alexandrova (n. 11 WTA), undicesima testa di serie, con il punteggio di 7-5 4-6 6-4.

A soli 23 anni, Sönmez si è affermata come simbolo di una nuova fase per il tennis femminile turco. Già vincitrice di un titolo WTA (Mérida 2024), la giocatrice di Istanbul — ormai presenza costante nel circuito maggiore — sta vivendo una crescita che va oltre il singolo risultato, proiettando l’intero movimento nazionale su un palcoscenico internazionale.

Cuore oltre il match: l’aiuto a una raccattapalle

Sönmez ha conquistato Melbourne non solo con la racchetta, ma anche con un gesto di grande umanità. Durante il match di primo turno a Melbourne, la tennista turca si è fermata per soccorrere una raccattapalle svenuta a causa del caldo estremo.

Nel pieno del secondo set, la giovane ball girl, posizionata vicino alla sedia dell’arbitro, ha perso l’equilibrio ed è caduta a terra. Dopo un primo tentativo di rialzarsi, ha barcollato nuovamente, spingendo Sönmez a interrompere il gioco e a correre verso di lei. Tra gli applausi del pubblico, la 23enne turca l’ha accompagnata fino a una sedia, consentendo allo staff medico di intervenire tempestivamente.

C’è un dettaglio che rende la scena ancora più potente: prima di diventare protagonista sul campo, Zeynep Sönmez era lei stessa una raccattapalle nei tornei WTA di Istanbul. Da bambina osservava le grandi campionesse a bordo campo; oggi, su quel bordo campo, è tornata per aiutare chi occupava il suo stesso posto di allora.

Nonostante l’interruzione e la perdita del secondo set, Sönmez ha mantenuto grande lucidità, completando la rimonta e conquistando una vittoria storica, che le consente di diventare la prima tennista turca a raggiungere il secondo turno del primo Slam della stagione.

“È più importante essere una brava persona che una brava tennista», ha spiegato dopo il match, raccontando di aver agito d’istinto.

Billie Jean King Cup e Wimbledon: un 2025 storico

Tornando ai recenti risultati ottenuti sul campo, il suo ruolo è stato decisivo anche nella storica vittoria della Turchia contro la Germania nei Play-off della Billie Jean King Cup a Ismaning. Nella prima apparizione del Paese in questa fase della competizione, Sönmez ha firmato due punti fondamentali: il successo in singolare contro Eva Lys e la vittoria nel doppio decisivo insieme ad Ayla Aksu. Purtroppo non è comunque arrivata la qualificazione nel World Group, ottenuta dal Belgio, vincitore del girone a tre.

Nello stesso anno, Zeynep ha inoltre centrato un altro traguardo simbolico, diventando la prima giocatrice turca dell’Era Open a raggiungere il terzo turno di Wimbledon.

Equilibrio dentro e fuori dal campo

Il 2024 ha segnato una svolta nella sua carriera con la vittoria del primo titolo WTA 250 a Mérida, in Messico, che l’ha resa la seconda tennista turca a conquistare un torneo WTA, dopo Çağla Büyükakçay ad Istanbul nel 2016.

Aggressiva ma versatile, Sönmez descrive così il proprio tennis: “Cerco sempre di prendere l’iniziativa, ma so anche difendermi quando serve”.

Fuori dal campo resta invece una ragazza riservata, molto legata alla famiglia e appassionata di cinema, che considera un rifugio prezioso tra un torneo e l’altro.