ATP 500 Doha 2026, Sinner per Rune: “Mi manchi, spero di rivederti presto” (VIDEO)

Jannik Sinner sui social di Tennis Tv ha salutato e augurato una rapida guarigione ad Holger Rune. Il tennista danese reduce dall’operazione al tendine d’Achille, infortunio subito nell‘ottobre del 2025 all’ATP 250 di Stoccolma, sta continuando la sua riabilitazione con il suo team.

Il messaggio di Jannik per l’amico e rivale Rune che oggi era presente in tribuna a seguire gli incontri di Sinner e Alcaraz: “Holger è un piacere vederti qui a guardare le nostre partite. Ti auguro una rapida guarigione, a tutti i giocatori ci manchi nel tour, speriamo di poterti rivedere presto in campo, ti mando un grande abbraccio”.