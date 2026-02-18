AtpNews

ATP 500 Doha 2026, Sinner: “Campo lento, ma palle veloci. Sto cercando l’equilibrio giusto”

Jannik Sinner all'Australian Open 2026
Jannik Sinner - Foto Ella Ling/Shutterstock

Ancora in cerca dell’equilibrio giusto: è questo lo Jannik Sinner presentatosi ai microfoni di Sky Sport al termine della partita valevole per gli ottavi di finale dell’ATP 500 di Doha. L’italiano, nonostante la vittoria netta con il punteggio di 6-3 7-5 sull’australiano Popyrin, ammette di essere ancora alla ricerca del miglior bilanciamento: “Stiamo provando a migliorare, le condizioni sono lente ma la palla nuova viaggia abbastanza: è un mix di situazioni diverse”.

In cerca dell’equilibrio migliore anche in risposta. Oggi l’altoatesino ha infatti affermato: “Stiamo cercando di capire se sia meglio andare più avanti o stare più indietro, dobbiamo trovare il bilanciamento giusto”. Continua l’adattamento di Jannik alle condizioni di gioco proposte dal torneo qatariota, dove domani sarà atteso da un test impegnativo contro il ceco Mensik, vittorioso oggi per 2 set a 0 su Zhang.

