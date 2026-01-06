Venus Williams: “Devo giocare di più per trovare il ritmo, sono molto felice”

Il WTA 250 di Auckland 2026 si è concluso per Venus Williams con la sconfitta per mano di Magda Linette, prossima avversaria di Elisabetta Cocciaretto, con il punteggio di 6-4 4-6 6-2. Dopo aver perso in doppio con Elina Svitolina contro la coppia formata da Alexandra Eala e Iva Jovic (match terminato col punteggio di 7-6 6-1), arriva dunque anche l’uscita dal tabellone singolare per la campionessa statunitense.

In conferenza stampa, però, la sette volte campionessa Slam in singolare è sembrata molto contenta delle sue prestazioni in questo inizio di stagione e ottimista per il futuro. “È molto positivo per me sentire di essere stata vicina alla vittoria. Ho bisogno di giocare più partite per trovare il ritmo ed essere più agile fisicamente, ma sono felice per ciò che sono riuscita a fare oggi”.

Marco della Calce