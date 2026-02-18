AtpTennis in TV

Cobolli nei quarti di finale in tv: data, orario, diretta streaming ATP Delray Beach 2026

By Lapo Castrichella
1 Min Read
Flavio Cobolli - Foto Lionel Guericolas / MPP / Crystal Pictures / IPA
Flavio Cobolli - Foto Lionel Guericolas / MPP / Crystal Pictures / IPA

Flavio Cobolli sfiderà il vincente del match tra Brandon Nakashima e Coleman Wong nel match valido per i quarti di finale dell’ATP 250 di Delray Beach. Il tennista romano dopo aver usufruito al primo turno del bye, al secondo round ha superato il francese Terrence Atmane per 7-5 6-4.

COBOLLI NEI QUARTI DI FINALE IN TV: DATA E ORARIO

Il match di Flavio Cobolli nei quarti di finale a Delray Beach andrà in scena tra giovedì 19 e venerdì 20 febbraio. Sarà possibile seguire la partita in diretta tv sui canali Sky Sport e in streaming su SkyGo e NOW.

