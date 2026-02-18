WTA 1000 Dubai 2026: si ritira Rybakina, Svitolina batte Bencic

Nella quarta giornata del torneo WTA 1000 di Dubai sono andati in scena gli incontri degli ottavi di finale. Tra i risultati odierni spiccano la vittoria per forfait della lucky loser croata Antonia Ruzic sulla numero 1 del seeding Elena Rybakina e il successo di Elena Svitolina su Belinda Bencic nel big match di giornata. Ecco il recap di oggi:
LA ‘LUCKY’ RUZIC
Continua la favola di Antonia Ruzic: la lucky loser, dopo aver battuto in ordine Raducanu e Zakharova, centra l’accesso ai quarti di finale approfittando del ritiro di Elena Rybakina. La kazaka, dopo aver vinto il primo set per 7-5, ha ceduto il secondo alla croata per 6-4, per poi ritirarsi dopo appena un game nel terzo set. Alla base della decisione, secondo quanto riferito al fisioterapista, una forte stanchezza alle gambe accusata dalla recente vincitrice dell’Australian Open, che lascia così anzitempo il torneo emiratino.
SUPER SVITOLINA
Era l’incontro più atteso della giornata, e la sfida tra Elina Svitolina e Belinda Bencic non ha deluso le aspettative. A imporsi è stata la giocatrice ucraina dopo una battaglia di due ore con il punteggio di 4-6 6-1 6-3. Decisivi i numeri legati alle palle break salvate: Svitolina è riuscita ad annullare 4 delle 6 opportunità concesse tra secondo e terzo set, mentre l’avversaria ne ha convertita soltanto una su 7. Ad attendere la nativa di Odessa ai quarti di finale c’è Ruzic.
AVANZANO GAUFF, ANDREEVA E ANISIMOVA
Passa il turno anche la numero 3 del seeding Coco Gauff: la statunitense, reduce da una netta vittoria su Kalinskaya, supera a fatica Elise Mertens dopo due ore e 18 minuti di gioco. 2-6 7-6(9) 6-3 il punteggio in favore della numero 4 del mondo. Sotto pressione soprattutto nel secondo set Gauff, nel quale la belga ha servito per il match sul 6-5 e che si è concluso solo dopo un tie-break di 20 punti.
Ai quarti di finale ci sarà anche l’interessante sfida tra Mirra Andreeva e Amanda Anisimova. La prima supera la rumena Cristian con il punteggio di 7-5 6-3 in poco più di 100 minuti di gioco, mentre Anisimova si impone nettamente per 6-3 6-1 su Tjen. Un solo precedente tra le due, vinto da Anisimova in tre set lo scorso anno nei sedicesimi di finale del WTA 1000 di Miami nel 2025.
PEGULA E EALA PROSEGUONO
Netta la vittoria per 6-4 6-2 di Pegula su Jovic. Ai quarti l’americana affronterà la danese Tauson, capace di superare con lo stesso punteggio Magda Linette.
Arriva un’altra vittoria per Alexandra Eala, dopo la convincente prestazione con Jasmine Paolini: la filippina ha battuto in 2 set col punteggio di 7-5 6-4 la rumena Cirstea in 1 ora e 38 minuti di gioco. Ad attendere la numero 47 del mondo al prossimo turno ci sarà Coco Gauff, in quella che sarà una prima assoluta tra le due.