WTA 1000 Dubai 2026: si ritira Rybakina, Svitolina batte Bencic

Continua la favola di Antonia Ruzic: la lucky loser, dopo aver battuto in ordine Raducanu e Zakharova, centra l’accesso ai quarti di finale approfittando del ritiro di Elena Rybakina. La kazaka, dopo aver vinto il primo set per 7-5, ha ceduto il secondo alla croata per 6-4, per poi ritirarsi dopo appena un game nel terzo set. Alla base della decisione, secondo quanto riferito al fisioterapista, una forte stanchezza alle gambe accusata dalla recente vincitrice dell’Australian Open, che lascia così anzitempo il torneo emiratino.

Era l’incontro più atteso della giornata, e la sfida tra Elina Svitolina e Belinda Bencic non ha deluso le aspettative. A imporsi è stata la giocatrice ucraina dopo una battaglia di due ore con il punteggio di 4-6 6-1 6-3. Decisivi i numeri legati alle palle break salvate: Svitolina è riuscita ad annullare 4 delle 6 opportunità concesse tra secondo e terzo set, mentre l’avversaria ne ha convertita soltanto una su 7. Ad attendere la nativa di Odessa ai quarti di finale c’è Ruzic.

AVANZANO GAUFF, ANDREEVA E ANISIMOVA

Passa il turno anche la numero 3 del seeding Coco Gauff: la statunitense, reduce da una netta vittoria su Kalinskaya, supera a fatica Elise Mertens dopo due ore e 18 minuti di gioco. 2-6 7-6(9) 6-3 il punteggio in favore della numero 4 del mondo. Sotto pressione soprattutto nel secondo set Gauff, nel quale la belga ha servito per il match sul 6-5 e che si è concluso solo dopo un tie-break di 20 punti.

Ai quarti di finale ci sarà anche l’interessante sfida tra Mirra Andreeva e Amanda Anisimova. La prima supera la rumena Cristian con il punteggio di 7-5 6-3 in poco più di 100 minuti di gioco, mentre Anisimova si impone nettamente per 6-3 6-1 su Tjen. Un solo precedente tra le due, vinto da Anisimova in tre set lo scorso anno nei sedicesimi di finale del WTA 1000 di Miami nel 2025. PEGULA E EALA PROSEGUONO